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    Лима: «Зарплата футболиста в Андорре – 1 тысяча евро. На них можно протянуть, живя в какой-то дыре и питаясь самыми дешевыми продуктами»

    Защитник «Интера» (Эскальдес-Энгордани) и сборной Андорры Ильдефонс Лима в интервью «Бомбардиру» рассказал о зарплатах в чемпионате страны. По словам 39-летнего игрока, в Андорре сложно прожить на одну зарплату футболиста.

    − Какая зарплата в среднем в чемпионате Андорры?

    − Примерно тысяча евро (в месяц). Может быть, полторы. За такие деньги играть в футбол нет смысла. Проще уже быть обычным рабочим. У нас в Андорре еще и очень высокий уровень жизни, цены на все гораздо дороже, чем в Испании. На 1000 евро можно протянуть, если ты будешь жить в какой-то дыре и питаться самыми дешевыми продуктами. Поэтому все, кто играют в футбол, еще работают на одной, а то и на двух работах.

    Быть легендой Андорры и играть в 39 – бывает и так. Он рассказал нам о стране-карлике, матчах против России и коллекции футболок

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1841

      кошмарик 41 минуту назад

      на 1000 даже в Камбодже семье из 4-х человек прожить трудно..

      0
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      Рейтинг: +1095

      zabvo9406 1 час назад

      1 к евро это 73 - 75 тыс!!! я бы хотел такую зп

      0
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      ...
      Рейтинг: +313

      GSmall > zabvo9406 4 минуты назад

      Баран,а продукты та не как в России копейки

      1
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      Рейтинг: +13328

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вот бы прогнать наши клубы РПЛ через этот "профилакторий", мозги полечить.

      2
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      Рейтинг: +4128

      subbotaspartak 1 час назад

      В моей конторе (102 чел) половина получает МРОТ.
      Это 15 тыщ. Вот. И нескучно живёт.

      0
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      Рейтинг: +837

      Mirak92 1 час назад

      Гон!!средняя там до 2000.В россии больше поливины живут на минималках.т.е. экономно на 1к. Там можно жить.если не пировать в дорогих барах!

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