Лима: «Зарплата футболиста в Андорре – 1 тысяча евро. На них можно протянуть, живя в какой-то дыре и питаясь самыми дешевыми продуктами»

Защитник «Интера» (Эскальдес-Энгордани) и сборной Андорры Ильдефонс Лима в интервью «Бомбардиру» рассказал о зарплатах в чемпионате страны. По словам 39-летнего игрока, в Андорре сложно прожить на одну зарплату футболиста.

− Какая зарплата в среднем в чемпионате Андорры?

− Примерно тысяча евро (в месяц). Может быть, полторы. За такие деньги играть в футбол нет смысла. Проще уже быть обычным рабочим. У нас в Андорре еще и очень высокий уровень жизни, цены на все гораздо дороже, чем в Испании. На 1000 евро можно протянуть, если ты будешь жить в какой-то дыре и питаться самыми дешевыми продуктами. Поэтому все, кто играют в футбол, еще работают на одной, а то и на двух работах.

В своей карьере Лима, кроме прочих, выступал за «Ионикос», «Пачуку», «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано».

За сборную Андорры он провел 111 матчей и забил 11 голов.

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