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    Ди Марцио: «Сампдория» арендует Ригони у «Зенита» с правом выкупа

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони следующий сезон проведет в «Сампдории».

    По информации журналиста Sky Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб арендовал хавбека за 1 миллион евро.

    В договоре прописана сумма выкупа – 9 миллионов евро.

    • Игрок перешел в российский клуб в 2017-м году из «Индепендьенте» за 9 миллионов.
    • В первой части прошлого сезона выступал за «Аталанту» – три гола в 12-ти играх Серии А.
    • На вторую половину сезона вернулся в «Зенит», где забил три мяча в 13-ти играх победного сезона РПЛ.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 06:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +740

      acor94 17 минут назад

      Мне кажется лучше избавиться от Мака.

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