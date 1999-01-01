Ди Марцио: «Сампдория» арендует Ригони у «Зенита» с правом выкупа

Мне кажется лучше избавиться от Мака.
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони следующий сезон проведет в «Сампдории».
По информации журналиста Sky Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб арендовал хавбека за 1 миллион евро.
В договоре прописана сумма выкупа – 9 миллионов евро.
- Игрок перешел в российский клуб в 2017-м году из «Индепендьенте» за 9 миллионов.
- В первой части прошлого сезона выступал за «Аталанту» – три гола в 12-ти играх Серии А.
- На вторую половину сезона вернулся в «Зенит», где забил три мяча в 13-ти играх победного сезона РПЛ.