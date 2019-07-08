UOL: Неймар сказал одноклубникам и руководству «ПСЖ» о желании уйти

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет сменить команду, сообщает UOL.

По данным источника, 27-летний бразилец сказал об этом одноклубникам Тиаго Силве, Маркиньосу и Дани Алвесу на вечеринке в честь окончания сезона.

Позже он сообщил о желании уйти президенту Нассеру Аль-Хеллайфи и спортивному директору Леонардо.