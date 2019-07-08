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    UOL: Неймар сказал одноклубникам и руководству «ПСЖ» о желании уйти

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет сменить команду, сообщает UOL.

    По данным источника, 27-летний бразилец сказал об этом одноклубникам Тиаго Силве, Маркиньосу и Дани Алвесу на вечеринке в честь окончания сезона.

    Позже он сообщил о желании уйти президенту Нассеру Аль-Хеллайфи и спортивному директору Леонардо.

    • По информации ряда СМИ, игрок сборной Бразилии хочет вернуться в «Барселону». Ранее президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу сказал, что руководство парижан не отпустит футболиста.
    • 8-го июля «ПСЖ» сообщил о неявке Неймара на предсезонный сбор и уточнил, что примет меры в отношении игрока. По словам Неймара-старшего, ранее стороны согласовали отсутствие форварда.

    Источник: UOL

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