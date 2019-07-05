Главные новости дня. Сутормин близок к переходу в «Зенит», трансфер Гризманна в «Барселону» может сорваться

Он же сказал, что не хочет полировать скамейку запасных Зенита
«Зенит» интересуется форвардом «Реала» Кристо.
«Нравится моя многогранность»: Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем.
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян.
«Ахмат» заинтересован в аренде нападающего «Спартака» Мелкадзе.
«Порту» объявил о переходе Зе Луиша.
«Реал» объявил об уходе Эдегора в «Реал Сосьедад».
Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд».
Сутормин близок к трансферу в «Зенит» из «Рубина». Игрок перешел туда шесть дней назад.
«Гризманн и «Барселона» проявили неуважение». «Атлетико» выступил с заявлением по трансферу игрока, переход под угрозой срыва.
Конов: «Баду в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком». Цена игрока – смешная».
У «Ливерпуля» куча денег. Тратить они их, конечно, не будут