Главные новости дня. Сутормин близок к переходу в «Зенит», трансфер Гризманна в «Барселону» может сорваться

«Зенит» интересуется форвардом «Реала» Кристо.

«Нравится моя многогранность»: Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем.

Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян.

«Ахмат» заинтересован в аренде нападающего «Спартака» Мелкадзе.

«Порту» объявил о переходе Зе Луиша.

«Реал» объявил об уходе Эдегора в «Реал Сосьедад».

Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд».

Сутормин близок к трансферу в «Зенит» из «Рубина». Игрок перешел туда шесть дней назад.

«Гризманн и «Барселона» проявили неуважение». «Атлетико» выступил с заявлением по трансферу игрока, переход под угрозой срыва.

Конов: «Баду в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком». Цена игрока – смешная».

У «Ливерпуля» куча денег. Тратить они их, конечно, не будут