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    З. Бакаев: «Для меня Промес – не потолок»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о своих перспективах в московском клубе.

    – 10-й номер вам выдали или сами попросили? Это ответственность, под этим номером играл Квинси Промес.

    – 10-й номер – мой. Мне его доверили руководство и тренерский штаб.

    – То есть так и сказали: «Вот 10-й номер, будешь под ним играть»?

    – Пусть это останется секретом – как я получил номер.

    – Но после Квинси вам важно играть под десяткой, соответствовать этому уровню?

    – Мне без разницы, кто под этим номером играл. Квинси или еще кто-то. Не смотрю на других, уверен в себе. Для меня Квинси – не потолок.

    – Есть уверенность, что предстоящий сезон – ваш, что в нем будете себя проявлять?

    - Хочу этого. Посмотрим. Не буду загадывать, не знаю, что случится завтра. Но буду отдаваться на 100 процентов для успеха команды – чтобы болельщики были нами довольны.

    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • Минувший сезон хавбек провел на правах аренды в тульском «Арсенале».
    • В его активе 29 матчей, восемь забитых голов и два ассиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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