Главные новости дня. ЦСКА проиграл третий матч на Кубке «Париматч» Премьер, «Атлетико» заплатил 126 млн за Фелиша

Месси пожаловался на судейство после матча с Бразилией.

Сборная Аргентины не будет менять тренера.

Фернандо может покинуть «Спартак» ради клуба из Китая.

«Спартак» представил форму на сезон.

Защитник «Уфы» Неделчару находится в сфере интересов «Зенита».

Полузащитник «Атлетико» Родри перешел в «Манчестер Сити».

Буффон будет проходить медосмотр в «Ювентусе».

ЦСКА проиграл все три матча на Кубке «Париматч» Премьер.

Фелиш покинул «Бенфику» и перешел в «Атлетико», цена – 126 миллионов евро.

Жерсону не интересен вариант с «Динамо».

Хм, а Бразилия без Неймара – идеальная команда