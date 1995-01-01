Главные новости дня. ЦСКА проиграл третий матч на Кубке «Париматч» Премьер, «Атлетико» заплатил 126 млн за Фелиша

Месси пожаловался на судейство после матча с Бразилией.
Сборная Аргентины не будет менять тренера.
Фернандо может покинуть «Спартак» ради клуба из Китая.
«Спартак» представил форму на сезон.
Защитник «Уфы» Неделчару находится в сфере интересов «Зенита».
Полузащитник «Атлетико» Родри перешел в «Манчестер Сити».
Буффон будет проходить медосмотр в «Ювентусе».
ЦСКА проиграл все три матча на Кубке «Париматч» Премьер.
Фелиш покинул «Бенфику» и перешел в «Атлетико», цена – 126 миллионов евро.
Жерсону не интересен вариант с «Динамо».
Хм, а Бразилия без Неймара – идеальная команда