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    Гвардиола: «Это Энфилд» – не просто маркетинговая фраза»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об эффекте «Энфилда» на результаты «Ливерпуля».

    «Я был уверен, что «Барселона» забьет хотя бы один мяч на «Энфилде». Уверен, их игроки знали, что «Энфилд» – это «Энфилд». Девиз «Это Энфилд» – не просто маркетинговая фраза.

    Тут нечто, что вы не найдете ни на одном другом стадионе мира. Они забивают гол, и в течение следующих пяти минут ты думаешь, что они забьют еще четыре. Ты чувствуешь себя беспомощным, а игроки соперника, словно, повсюду. Мы в «Манчестер Сити» тоже пережили это», – признался Гвардиола.

    • В прошедшем розыгрыше ЛЧ «Барселона» дома обыграла «Ливерпуль» (3:0), но на «Энфилде» проиграла (0:4) и покинула турнир.
    • «Ливерпуль» впоследствии выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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