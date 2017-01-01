«Зенит» отозвал Полоза из аренды в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз уехал с тренировочного сбора клуба в Австрии.

Игрока сборной России вернул «Зенит», которому с 2017-го года принадлежат права на 27-летнего футболиста.

Прошлый сезон он провел в «Рубине» на правах аренды и забил пять голов в 30-ти матчах всех турниров.