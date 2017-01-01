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    «Зенит» отозвал Полоза из аренды в «Ростове»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз уехал с тренировочного сбора клуба в Австрии.

    Игрока сборной России вернул «Зенит», которому с 2017-го года принадлежат права на 27-летнего футболиста.

    Прошлый сезон он провел в «Рубине» на правах аренды и забил пять голов в 30-ти матчах всех турниров.

    • 6-го июля команда Сергея Семака на правах чемпиона сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом», обладателем Кубка.
    • Новый сезон чемпионата страны начнется 12-го июля. «Зенит» откроет сезон 14-го числа матчем против «Тамбова».

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6380

      Skull_Boy 1 час назад

      Как шлюха ей богу, как только приманят так сразу раздвинув ноги бежит

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2396

      AtticusFinch > Skull_Boy 1 час назад

      А кто его спрашивает или манит - у него вообще-то контракт!

      3
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