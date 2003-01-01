Федун: «Я устал, поскольку управлять клубом – это постоянно карабкаться в гору»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о возможном уходе и поделился мнением о том, что будет со столичным клубом после.

– Интересна ваша мотивация. Отдать клуб болельщикам это значит освободиться от ответственности, перестать тратить свои деньги или банальное «я устал, я ухожу»?

– Да, в какой-то степени я устал. Устал, поскольку управлять клубом – это постоянно карабкаться в гору. Сизифов труд. Затащил камень наверх, как два года назад, когда стали чемпионами, и он снова скатился вниз. У тебя опять ноль заслуг. Повторяй путь еще раз, и так до бесконечности. 15 раз уже тяжело, 20 раз – морально будет еще тяжелее. Гораздо проще будет ругать нового президента, новую власть. Свистеть им как болельщик.

Что касается денег. Обсуждали с партнером – какое-то время «Лукойл» останется спонсором. Большие средства по-прежнему будут перечисляться в клуб даже после моего ухода.

– Вы же понимаете, что все закончится хаосом?

– Почему? У нас все хотят демократии, но считают, что без хорошего царя-батюшки, администратора, боярина все развалится! Ничего не развалится.

– Так нет примеров обратного.

– Испания живет по этим принципам, Германия.

– Но не Россия.

– Я верю в то, что изберут нормального руководителя. И он, находясь под давлением и критикой, будет рвать жилы, чтобы реализовывать весь потенциал клуба. В конце концов, болельщики участвуют только в выборах. Не они же определяют, кого ставить на поле.

Руководителя станут назначать болельщики, но он будет работать с теми же полномочиями, что и сейчас. Просто не я и не совет директоров будем выбирать президента. Что от этого поменяется? Да, болельщики смогут напрямую выбирать такие вещи, как, например, дизайн формы. Но в остальном управлять будет президент, которого выберут люди. Никакой анархии!

Просто болельщики сами поймут: если они выдвигают какие-то требования, которые наносят финансовый вред клубу, они вредят сами себе. Поэтому право голоса получат те, кто доказал свою лояльность хождением на стадион и рублем. Не какой-то блогер, который в интернете ругает «Спартак», но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги. На эти деньги и будет существовать «Спартак». У нас уже сейчас более 20 процентов доходов формируют болельщики. По сравнению с другими клубами это много.

Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.

За это время команда один раз стала чемпионом России.

Федун: «Вместе со «Спартаком» я отдам болельщикам «Открытие Арену»