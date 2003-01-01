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    Федун: «Я устал, поскольку управлять клубом – это постоянно карабкаться в гору»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о возможном уходе и поделился мнением о том, что будет со столичным клубом после.

    – Интересна ваша мотивация. Отдать клуб болельщикам это значит освободиться от ответственности, перестать тратить свои деньги или банальное «я устал, я ухожу»?

    – Да, в какой-то степени я устал. Устал, поскольку управлять клубом – это постоянно карабкаться в гору. Сизифов труд. Затащил камень наверх, как два года назад, когда стали чемпионами, и он снова скатился вниз. У тебя опять ноль заслуг. Повторяй путь еще раз, и так до бесконечности. 15 раз уже тяжело, 20 раз – морально будет еще тяжелее. Гораздо проще будет ругать нового президента, новую власть. Свистеть им как болельщик.

    Что касается денег. Обсуждали с партнером – какое-то время «Лукойл» останется спонсором. Большие средства по-прежнему будут перечисляться в клуб даже после моего ухода.

    – Вы же понимаете, что все закончится хаосом?

    – Почему? У нас все хотят демократии, но считают, что без хорошего царя-батюшки, администратора, боярина все развалится! Ничего не развалится.

    – Так нет примеров обратного.

    – Испания живет по этим принципам, Германия.

    – Но не Россия.

    – Я верю в то, что изберут нормального руководителя. И он, находясь под давлением и критикой, будет рвать жилы, чтобы реализовывать весь потенциал клуба. В конце концов, болельщики участвуют только в выборах. Не они же определяют, кого ставить на поле.

    Руководителя станут назначать болельщики, но он будет работать с теми же полномочиями, что и сейчас. Просто не я и не совет директоров будем выбирать президента. Что от этого поменяется? Да, болельщики смогут напрямую выбирать такие вещи, как, например, дизайн формы. Но в остальном управлять будет президент, которого выберут люди. Никакой анархии!

    Просто болельщики сами поймут: если они выдвигают какие-то требования, которые наносят финансовый вред клубу, они вредят сами себе. Поэтому право голоса получат те, кто доказал свою лояльность хождением на стадион и рублем. Не какой-то блогер, который в интернете ругает «Спартак», но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги. На эти деньги и будет существовать «Спартак». У нас уже сейчас более 20 процентов доходов формируют болельщики. По сравнению с другими клубами это много.

    • Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.
    • За это время команда один раз стала чемпионом России.

    Федун: «Вместе со «Спартаком» я отдам болельщикам «Открытие Арену»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:03
    Комментарии8
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      Рейтинг: +223

      Ашет Арбузян 1 минуту назад

      В 2003 купил Спартак? Насколько помню, то Невио Скалу приглашал Червиченко еще....Мб с 2003 году Федун руководит Спартаком???

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      Рейтинг: +2815

      momwig_ 5 минут назад

      Камень он катил )))) да он в ситуации, когда по исключительно случайному, не зависящему от него и сложившемуся вопреки всему, что он натворил за все годы, стечению обстоятельств у нас что-то сложилось, сделал всё от него зависящее, чтобы это разбомбили "свои" же, изнутри. Конечно - Нольтрофеич.

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      Рейтинг: +19798

      gol_kak_sokol 11 минут назад

      Краткий пересказ выступления Федуна:
      - я умываю руки, идите все нах, я трачу бабло, и меня еще поносят;
      - чтобы быть болельщиком, надо покупать билеты и башлять побольше, остальным нехера писать в инете;
      - за дизайн формы теперь можно не беспокоиться.

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      Рейтинг: +4927

      prezent2017 17 минут назад

      Царь, боярин... Это Федун-то?

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      Рейтинг: +983

      Вот оно чё Михалыч 17 минут назад

      Я устал, я ухожу --сказал альпинист Федун.

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      Рейтинг: +1570

      neveldomha 28 минут назад

      Слишком глубоко копает. На самом деле все сводиться к одному - Как заставить работника отработать свою зарплату? Если ты не способен решить эту проблему, значит ты хреновый руководитель.

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      Рейтинг: +1433

      zritelx 47 минут назад

      На самом деле Федун деградирует и лицемерит- все прекрасно знают , что на людей просто так ухвативших хорошую часть нефтянки, были Елцинским штабом возложены и обязательства по финансированию спорта и конкретных команд, впоследствии во время сегодняшней власти и на Газпром.И там не Федун, а Лукойл-Аликперов, а Федун случайно Аликперову в аэропорту попался, когда того из армии сократили, замполитов сокращали в то время- та что не ему решать вопросы Спартака, это очень серьезное дело, все-таки у клуба очень большое количество болельщиков, а сейчас Федун пытается немного попугать болельщиков клуба- мол уйду. Как говорят ......ты угадал, не болельщик Спартака , но обидно, что он считает себя сегодня выше братьев Старостиных. До коли так будет.

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      Рейтинг: +10834

      bset 55 минут назад

      Это спорт, тут всегда надо доказывать. Никто не обрадуется, если футболист скажет "а что они опять от меня голов требуют? вон, я один раз чемпионом стал, мне теперь снова все начинать?".

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