«Барселона» выкупит Боатенга

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал, что «Барселона» готова выкупиться контракт Кевина-Принса Боатенга.

«Я не думаю, что мы увидим его снова, это будет сложно. Думаю, «Барселона» купит его и, возможно, отдаст в другую испанскую команду. Скорее всего, он останется в Ла Лиге», – заявил Карневали.