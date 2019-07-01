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    «Барселона» выкупит Боатенга

    Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал, что «Барселона» готова выкупиться контракт Кевина-Принса Боатенга.

    «Я не думаю, что мы увидим его снова, это будет сложно. Думаю, «Барселона» купит его и, возможно, отдаст в другую испанскую команду. Скорее всего, он останется в Ла Лиге», – заявил Карневали.

    • В прошлом сезоне до перехода в «Барселону» Боатенг 15 раз вышел на поле в составе
    • Вторую половину сезона ганец провел в каталонском клубе на правах аренды.
    • В общей сложности футболист сыграл 303 минуты в четырех матчах.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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