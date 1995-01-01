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    Федун: «Кононов слишком мягок? Он жестко отстаивает свою позицию, возражал мне по ряду кандидатур»

    Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о главном тренере Олега Кононова и поделился мнением о том, в каком стиле должна играть команда.

    – Пока все, что делает главный тренер, меня устраивает.

    – Распространенное мнение, что он излишне мягок. Это так? В разговорах с вами Кононов может отстоять свою позицию?

    – Отстаивает. По целому ряду кандидатур, которые мы обсуждали, он мне возражал.

    – Можете привести пример?

    – Не буду. Это внутренняя кухня клуба. У нас есть разногласия, и он свою позицию достаточно жестко отстаивает.

    – Нет ли у вас ощущения, что Кононов до сих пор не определился с игровой концепцией?

    – Нет. Есть четкое понимание, как он хочет играть. Можно плясать от футболистов, а можно попытаться создать команду, под свою концепцию. Идеальный вариант – Гвардиола, который подбирает исполнителей под свою концепцию.

    Кононов представил нам свое видение игровой модели, руководство клуба оно устроило, модель одобрили. Сейчас подбираем футболистов под эту концепцию.

    – Какова она?

    – Высокий прессинг и очень быстрый пас в одно-два касания. И фрагментами с ЦСКА такая игра была. Фрагментами! При том, что мы выходим на поле под сильными нагрузками, с двухразовыми тренировками.

    – Высокий прессинг и быстрый пас это фактически сборная России на ЧМ-2018, не так ли?

    – С Испанией, когда мы 90 процентов времени оборонялись?

    – С Хорватией, с Египтом.

    – Ну да. Но есть более подходящий пример.

    – Какой?

    – Как эталон – «Ливерпуль». Или «Манчестер Сити». Вот так хотим играть, если замахиваться на великих

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1237

      Torvald64 56 минут назад

      "– Как эталон – «Ливерпуль». Или «Манчестер Сити». Вот так хотим играть, если замахиваться на великих"

      Или как Барселона. Или как Ювентус... А ничего, что у этих команд вообще разный стиль, разная философия - всё разное? Играть абстрактно хорошо - это не стиль. Пока так и будете метаться, не понимая, чего вы хотите и какой дорогой идёте - ничего не у вас не будет получаться.

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      Рейтинг: +54

      smv73 1 час назад

      "Он мне возражал", иш ты, какой дерзкий оказывается Кононов.

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