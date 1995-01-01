Федун: «Кононов слишком мягок? Он жестко отстаивает свою позицию, возражал мне по ряду кандидатур»

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о главном тренере Олега Кононова и поделился мнением о том, в каком стиле должна играть команда.

– Пока все, что делает главный тренер, меня устраивает.

– Распространенное мнение, что он излишне мягок. Это так? В разговорах с вами Кононов может отстоять свою позицию?

– Отстаивает. По целому ряду кандидатур, которые мы обсуждали, он мне возражал.

– Можете привести пример?

– Не буду. Это внутренняя кухня клуба. У нас есть разногласия, и он свою позицию достаточно жестко отстаивает.

– Нет ли у вас ощущения, что Кононов до сих пор не определился с игровой концепцией?

– Нет. Есть четкое понимание, как он хочет играть. Можно плясать от футболистов, а можно попытаться создать команду, под свою концепцию. Идеальный вариант – Гвардиола, который подбирает исполнителей под свою концепцию.

Кононов представил нам свое видение игровой модели, руководство клуба оно устроило, модель одобрили. Сейчас подбираем футболистов под эту концепцию.

– Какова она?

– Высокий прессинг и очень быстрый пас в одно-два касания. И фрагментами с ЦСКА такая игра была. Фрагментами! При том, что мы выходим на поле под сильными нагрузками, с двухразовыми тренировками.

– Высокий прессинг и быстрый пас это фактически сборная России на ЧМ-2018, не так ли?

– С Испанией, когда мы 90 процентов времени оборонялись?

– С Хорватией, с Египтом.

– Ну да. Но есть более подходящий пример.

– Какой?

– Как эталон – «Ливерпуль». Или «Манчестер Сити». Вот так хотим играть, если замахиваться на великих