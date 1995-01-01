Баллаге: «Ювентус» и Буффон достигли полной договоренности»

Ждём с удовольствием возвращения и долгожданного титула победителя ЛЧ. Кто если не он!)
Журналист Eurosport Гиллем Баллаге сообщил подробности возвращения Джанлуиджи Буффона в «Ювентус».
«Ювентус» и Буффон достигли полной договоренности. Не хватает только подписи и других формальностей», – написал француз в твиттере со ссылкой на журналиста Sky Джанлуку Ди Марцо.
41-летний вратарь покинул туринский клуб прошлым летом после 17-ти лет выступлений и подписал контракт с «ПСЖ».
Сообщалось, что чемпион мира-2006 согласился быть дублером Войцеха Щесны и получил в контракте пункт, согласно которому сыграет как минимум 10 матчей сезона.
- Ранее Буффон расторг контракт с парижским клубом. Вратарь провел 25 матчей во всех турнирах прошлого сезона и выиграл с командой чемпионат Франции.
- С «Ювентусом» итальянец выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии. Проиграл в каждом из трех финалов Лиги чемпионов.