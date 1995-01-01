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    Баллаге: «Ювентус» и Буффон достигли полной договоренности»

    Журналист Eurosport Гиллем Баллаге сообщил подробности возвращения Джанлуиджи Буффона в «Ювентус».

    «Ювентус» и Буффон достигли полной договоренности. Не хватает только подписи и других формальностей», – написал француз в твиттере со ссылкой на журналиста Sky Джанлуку Ди Марцо.

    41-летний вратарь покинул туринский клуб прошлым летом после 17-ти лет выступлений и подписал контракт с «ПСЖ».

    Сообщалось, что чемпион мира-2006 согласился быть дублером Войцеха Щесны и получил в контракте пункт, согласно которому сыграет как минимум 10 матчей сезона.

    • Ранее Буффон расторг контракт с парижским клубом. Вратарь провел 25 матчей во всех турнирах прошлого сезона и выиграл с командой чемпионат Франции.
    • С «Ювентусом» итальянец выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии. Проиграл в каждом из трех финалов Лиги чемпионов.

    Источник: Инстаграм Гиллема Балаге

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +216

      hofman 1 час назад

      Ждём с удовольствием возвращения и долгожданного титула победителя ЛЧ. Кто если не он!)

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