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    Алиссон взял 1-й номер в «Ливерпуле». Он играл под 13-м в знак уважения к Кариусу

    Вратарь «Ливерпуля» Алиссон в следующем сезоне будет выступать под первым номером.

    Бразилец пополнил состав английского клуба в июле 2018-го года, перейдя из «Ромы» за 62,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал под 13-м номером, который прежде принадлежал голкиперу Лориусу Кариусу.

    Считается, что Алиссон выбрал 13-й номер в знак уважения к немцу, который в финале ЛЧ-2017/18 (1:3 против «Реала») бросил мяч на ногу Кариму Бензема и пропустил от Гарета Бэйла с 35-ти метров.

    • В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа выиграла Лигу чемпионов и заняла второе место в АПЛ, проиграв одно очко чемпиону «Манчестер Сити».

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    01.07.2019 23:25
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