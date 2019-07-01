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    Официально: «Зенит» расторг контракт с Маркизио

    Руководство «Зенита» и полузащитник Клаудио Маркизио прекратили сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

    «Клаудио Маркизио присоединился к «Зениту» 3 сентября 2018-го, провел 15 матчей и забил два мяча. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России.

    Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заметке пресс-службы.

    • Предыдущие 13 лет карьеры 33-летний итальянец провел в «Ювентусе». «Зенит» подписал его свободным агентом после истечение срока соглашения с туринским клубом.

    • В апреле хавбек перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:30
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3711

      la verdad 10 минут назад

      15 матчей???:))) Он провёл на поле примерно 640 минут.
      Это чуть более 7-ми полных матчей :))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +710

      ДВС 25 минут назад

      Какая потеря. Пойду отметить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      Томик 29 минут назад

      Человек вклад в чемпионство внёс, а с ним вот так - как с ненужной вещью. Эх...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3711

      la verdad > Томик 15 минут назад

      Был стержнем команды, как и полагается звезде такой величины:)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +787

      Den Bull > Томик 8 секунд назад

      Какой такой вклад???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ААМ 29 минут назад

      Слава Богу, одним нахлебником меньше.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3405

      APchelov 35 минут назад

      Зенит благодарит Маркизио за время, проведённое в Санкт-Петербурге... Пять баллов! Такая фраза звучит впервые )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4924

      prezent2017 41 минуту назад

      Это хорошо!

      1
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      Рейтинг: +1821

      TOL47 41 минуту назад

      Наконец хоть что-то завершилось.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4590

      84aivengo 49 минут назад

      приехал,заработал и уехал...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3711

      la verdad > 84aivengo 17 минут назад

      Скорее: приехал, получил, уехал :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Artemka444 50 минут назад

      ну хорошо что обоюдно и без претензий
      но когда уже покупать и продавать будем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1595

      TOMSON 52 минуты назад

      Самое интересное, на каких условиях это произошло?

      6
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      ...
      Рейтинг: +1821

      TOL47 > TOMSON 17 минут назад

      С итальянцами можно договориться по разным компенсации, которые и не озвучат.

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