Официально: «Зенит» расторг контракт с Маркизио

15 матчей???:))) Он провёл на поле примерно 640 минут.
Это чуть более 7-ми полных матчей :))))
Руководство «Зенита» и полузащитник Клаудио Маркизио прекратили сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.
«Клаудио Маркизио присоединился к «Зениту» 3 сентября 2018-го, провел 15 матчей и забил два мяча. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России.
Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заметке пресс-службы.
- Предыдущие 13 лет карьеры 33-летний итальянец провел в «Ювентусе». «Зенит» подписал его свободным агентом после истечение срока соглашения с туринским клубом.
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В апреле хавбек перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.