Главные новости дня. «Локомотив» попрощался с Денисовым, Михаликом, Тарасовым и Касаевым, «Ювентус» объявил о приезде Рабьо в Турин

Mirror: Сильва будет капитаном «Манчестер Сити» в новом сезоне.

Защитник «Ромы» Пеллегрини проходит медосмотр для «Ювентуса».

«Зенит» хочет заполучить защитников «Наполи» Хюсая и Руя.

«Локомотив» опубликовал видеоролики по случаю прощания с Денисовым, Тарасовым и Касаевым. Еще клуб попрощался с Михаликом.

Президент «Шеффилда»: «Ведем переговоры с Савиным. Очень хотим пригласить его зимой».

«Рад теплому приему». Глушаков приступил к тренировкам с «Ахматом».

«Ювентус» объявил о приезде Рабьо в Турин.

Федун – о трансферах «Спартака»: «Желательно сделать одно-два приобретения».