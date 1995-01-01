«Зенит» предложил 12 миллионов за защитника Сантоса. Игрок последний сезон провел во второй Бундеслиге

Защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос близок к трансферу в «Зенит», утверждает Abendblatt.de. Россияне предложили за футболиста 12 миллионов евро. «Гамбург» по итогам прошлого сезона поднялся из второй Бундеслиги в первую.

Сантос перестал тренироваться с «Гамбургом», чтобы не получить травму перед трансфером. Немцы уже приобрели на позицию 25-летнего бразильца нового игрока.