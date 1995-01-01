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    «Зенит» предложил 12 миллионов за защитника Сантоса. Игрок последний сезон провел во второй Бундеслиге

    Защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос близок к трансферу в «Зенит», утверждает Abendblatt.de. Россияне предложили за футболиста 12 миллионов евро. «Гамбург» по итогам прошлого сезона поднялся из второй Бундеслиги в первую.

    Сантос перестал тренироваться с «Гамбургом», чтобы не получить травму перед трансфером. Немцы уже приобрели на позицию 25-летнего бразильца нового игрока.

    • «Зенит» пытался приобрести Сантоса в прошлом году.
    • Бразилец выступает в Гамбурге с 2016 года, когда пришел из «Атлетико Минейро».
    • В прошлом сезоне Сантос провел 38 матчей, забил два гола, сделал семь результативных передач.

    Источник: Abendblatt.de

    Ежедневная гамбургская газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - 109 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6142

      Вомбат 12 минут назад

      Этот игрок стоит 10 млн евро и в прошлом сезоне являлся самым дорогим во второй бундеслиге. Поэтому статью про данный слух можно выделить из общего ряда статей типа "бред про Зенит". И все равно это всего лишь слух.

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      Рейтинг: +246

      Добрый Фей 27 минут назад

      а по итогу опять купят какого нибудь " кукую" от которого толку будет никуя....

      0
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      Рейтинг: +260

      GSmall 1 час назад

      Надо определиться уже.Сантос ,Руй или Акунья.Ну объективно этот Сантос встанет дешевле.За акунью 20 просят,за руя думаю столько же захотят

      0
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      Рейтинг: +83

      Rtu > GSmall 56 минут назад

      Акунья полузащитник! Причём тут он вообще? Да они левые но те защита, а Акунья полу

      0
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      Рейтинг: +143

      platinum93 > GSmall 36 минут назад

      только один момент пугает, что за сезон одна голевая передача, для флангого защитника, как-то странно

      0
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      Рейтинг: +571

      Джой > Rtu 33 минуты назад

      В Фифу переиграл?
      Акунья весь левый фланг закрывает, посмотри матчи.

      1
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      Рейтинг: +4670

      _Marqella_ > platinum93 30 минут назад

      Ты ту статью читаешь??? написано же, сделал семь результативных передач.

      0
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      Рейтинг: +83

      Rtu > Джой 28 минут назад

      Причём тут фифа?!? В клубе он выступает не в защите! А в нападении на фланге

      0
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      Рейтинг: +520

      Boeung777 1 час назад

      Уже задолбали от такого количества вбросов. Кого только не сватают в Зенит.

      4
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      Рейтинг: +1399

      Snek > Boeung777 47 минут назад

      Зенит богатый клуб, вот в него и сватают всех подряд.

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