Член комитета по этике РФС Созин: «Если клубам РПЛ мало игр, пусть не вылетают из Кубка и еврокубков»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин дал рецепт по увеличению числа матчей для клубов РПЛ. Сейчас внутри лиги ведутся консультации по вопросу расширения турнира до 18 команд. Цель – проведение большего количества игр.

«Когда говорим, что у нас мало игр и команд — это лукавство. Если мало игр в РПЛ, то играйте Кубок «от ножа», а не вылетайте сразу, и в весенней стадии еврокубков ставьте цель побеждать, а не вылететь ради чемпионата. Вот и будет больше игр», – предложил Созин.