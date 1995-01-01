Член комитета по этике РФС Созин: «Если клубам РПЛ мало игр, пусть не вылетают из Кубка и еврокубков»

С этим сложно поспорить. Только когда начинаются параллельные турниры, начинается нытьё по поводу "усталости на фоне частых игр" или "короткой скамейки". Просто скамейка должна быть качественная и сбалансированная, а это задача прежде всего тренера.
Член комитета по этике РФС Андрей Созин дал рецепт по увеличению числа матчей для клубов РПЛ. Сейчас внутри лиги ведутся консультации по вопросу расширения турнира до 18 команд. Цель – проведение большего количества игр.
«Когда говорим, что у нас мало игр и команд — это лукавство. Если мало игр в РПЛ, то играйте Кубок «от ножа», а не вылетайте сразу, и в весенней стадии еврокубков ставьте цель побеждать, а не вылететь ради чемпионата. Вот и будет больше игр», – предложил Созин.
- Президент РПЛ Сергей Прядкин осенью, напротив, предлагал сократить РПЛ до 14 команд.
- РПЛ существует с 2001 года (во всех сыгранных сезонах – 16 команд).
- Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России было больше 16 команд в 1997 году – 18.