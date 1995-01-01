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    Член комитета по этике РФС Созин: «Если клубам РПЛ мало игр, пусть не вылетают из Кубка и еврокубков»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин дал рецепт по увеличению числа матчей для клубов РПЛ. Сейчас внутри лиги ведутся консультации по вопросу расширения турнира до 18 команд. Цель – проведение большего количества игр.

    «Когда говорим, что у нас мало игр и команд — это лукавство. Если мало игр в РПЛ, то играйте Кубок «от ножа», а не вылетайте сразу, и в весенней стадии еврокубков ставьте цель побеждать, а не вылететь ради чемпионата. Вот и будет больше игр», – предложил Созин.

    • Президент РПЛ Сергей Прядкин осенью, напротив, предлагал сократить РПЛ до 14 команд.
    • РПЛ существует с 2001 года (во всех сыгранных сезонах – 16 команд).
    • Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России было больше 16 команд в 1997 году – 18.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2668

      Yev 21 минуту назад

      С этим сложно поспорить. Только когда начинаются параллельные турниры, начинается нытьё по поводу "усталости на фоне частых игр" или "короткой скамейки". Просто скамейка должна быть качественная и сбалансированная, а это задача прежде всего тренера.

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      Рейтинг: +4526

      BRO_football 29 минут назад

      Всё правильно сказал. Только вот не слышал я, что клубы РПЛ жалуются на малое количество игр, наоборот, для них матчей слишком много. Как раз поэтому клубы РПЛ так рано вылетают из Кубка России и еврокубков.
      С таким отношением российским клубам никогда не достичь европейского уровня. Например, в Англии в всеми известным Boxing day клубы играют 4 матча за 12 дней и никто не жалуется. Также помимо основного турнира там есть Кубок Англии и Кубок футбольной лиги. В этих турнирах тоже участвуют все клубы АПЛ, и что самое главное, выигрывают их не аутсайдера или клубы из Первой лиги, а как раз-таки лидеры чемпионата.

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      Рейтинг: +1582

      TOMSON 1 час назад

      Очень точно подметил. Особенно про кубок понравилось.

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      Рейтинг: +260

      GSmall 1 час назад

      Ну тут я согласен.В любом случае можно ротировать состав.В РПЛ не такие и грозные соперники,можно больше молодежи задействовать и им приятно и сборной хорошо будет

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      Рейтинг: +520

      Boeung777 1 час назад

      Красавчик. Очень точно и лаконично определил.

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