Gazzetta dello Sport: Герсон перейдет из «Ромы» в «Динамо» за 10 миллионов евро

Вроде не плохой игрок, а берут чужих, потому что свои за один паспорт до куя бабла хотят
По информации итальянских СМИ, центральный полузащитник «Ромы» Герсон продолжит карьеру в «Динамо».
Как утверждает La Gazzetta Dello Sport, московский клуб заплатит за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро. Также римляне получат процент с последующей продажи бразильца.
Хавбека хотел арендовать «Дженоа», но игрок отказался от такого варианта.
- Герсон перешел в «Рому» из «Флуминенсе» в 2016 году за 16,6 миллиона евро.
- В прошлом сезоне полузащитник выступал в аренде в «Фиорентине».
- В составе команды из Флоренции он провел 40 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.