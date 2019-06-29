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    Gazzetta dello Sport: Герсон перейдет из «Ромы» в «Динамо» за 10 миллионов евро

    По информации итальянских СМИ, центральный полузащитник «Ромы» Герсон продолжит карьеру в «Динамо».

    Как утверждает La Gazzetta Dello Sport, московский клуб заплатит за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро. Также римляне получат процент с последующей продажи бразильца.

    Хавбека хотел арендовать «Дженоа», но игрок отказался от такого варианта.

    • Герсон перешел в «Рому» из «Флуминенсе» в 2016 году за 16,6 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне полузащитник выступал в аренде в «Фиорентине».
    • В составе команды из Флоренции он провел 40 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +581

      spam2009 54 минуты назад

      Вроде не плохой игрок, а берут чужих, потому что свои за один паспорт до куя бабла хотят

      0
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      Рейтинг: +928

      lek! 1 час назад

      Наши научились брать молодых и не плохих игроков , посмотрим , что из этого получится .

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      Рейтинг: +1197

      Фанат Рубина 1 час назад

      в фм хороший игрок! посмотрим как в ИРЛ

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