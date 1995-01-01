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    Усманов пожертвовал 600 миллионов тульскому «Арсеналу»

    Бизнесмен Алишер Усманов решил финансово помочь тульскому «Арсеналу», сообщает телеграм-канал Baza.

    По информации источника, Усманов пожертвовал клубу 600 миллионов рублей (около 8,4 миллиона евро).

    Бизнесмен выделил данную сумму по просьбе руководства «Арсенала».

    Представитель Усманова в комментарии «Спорт-Экспресс» подтвердил данную информацию.

    Также губернатор Тульской области Алексей Дюмин хочет привлечь в клуб 500 миллионов рублей от госкорпорации «Ростех».

    • «Арсенал» в минувшем сезоне финишировал на шестом месте в РПЛ.
    • Команда получила право принять участие в квалификации Лиги Европы.

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1826

      Черкизовский Кот 37 минут назад

      Совладелец лондонского Арсенала как бы. Он точно не перепутал клуб, переводя деньги?

      1
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      Рейтинг: +918

      lek! > Черкизовский Кот 12 минут назад

      Он уже не владелец Арсенала как бы уже давно .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +637

      AHTUNGBOL 46 минут назад

      Приз..ц, твари , пожертвовал он..., зато бл.ть на пенсии людям нету, на детские пособия нету...

      5
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      Рейтинг: +448

      SanInstructor > AHTUNGBOL 42 минуты назад

      у нас всю дорогу так(((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      Антисемит > AHTUNGBOL 41 минуту назад

      про Путина ещё забыл написать)))

      -1
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      Рейтинг: +10788

      bset > AHTUNGBOL 25 минут назад

      На 2016 год в стране было 42729 пенсионеров. Предположим, что их количество примерно такое же сейчас. Это единоразово по 14041 рублей. Т.е. в течение одного года им поднимут пенсию на 1200 рублей, а потом снова на эту сумму уменьшат. Не сказать, что сильно это изменит ситуацию. Я не говорю уже о том, что другие люди возмутятся, почему им на пособия не потратить эти деньги. Например, семьям многодетным, инвалидам. В итоге эта сумма пару сотен только добавит к отчислениям. И то только на один год.

      1
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      Рейтинг: +2474

      arzamas > AHTUNGBOL 5 минут назад

      Главное, что тебе на опохмел забыли заслать.)

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