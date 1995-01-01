Усманов пожертвовал 600 миллионов тульскому «Арсеналу»

Бизнесмен Алишер Усманов решил финансово помочь тульскому «Арсеналу», сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, Усманов пожертвовал клубу 600 миллионов рублей (около 8,4 миллиона евро).

Бизнесмен выделил данную сумму по просьбе руководства «Арсенала».

Представитель Усманова в комментарии «Спорт-Экспресс» подтвердил данную информацию.

Также губернатор Тульской области Алексей Дюмин хочет привлечь в клуб 500 миллионов рублей от госкорпорации «Ростех».