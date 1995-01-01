Усманов пожертвовал 600 миллионов тульскому «Арсеналу»

Совладелец лондонского Арсенала как бы. Он точно не перепутал клуб, переводя деньги?
Бизнесмен Алишер Усманов решил финансово помочь тульскому «Арсеналу», сообщает телеграм-канал Baza.
По информации источника, Усманов пожертвовал клубу 600 миллионов рублей (около 8,4 миллиона евро).
Бизнесмен выделил данную сумму по просьбе руководства «Арсенала».
Представитель Усманова в комментарии «Спорт-Экспресс» подтвердил данную информацию.
Также губернатор Тульской области Алексей Дюмин хочет привлечь в клуб 500 миллионов рублей от госкорпорации «Ростех».
- «Арсенал» в минувшем сезоне финишировал на шестом месте в РПЛ.
- Команда получила право принять участие в квалификации Лиги Европы.