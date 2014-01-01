«Матч ТВ» повысил цену на одну трансляцию до 149 рублей. Подписка на «Матч Премьер» будет стоить 299 рублей

Телеканал «Матч ТВ» сообщил о повышении цен на свои услуги.

С 12 июля стоимость отдельной онлайн-трансляция возрастет с 75 до 149 рублей. Оплата за месяц за подписку на телеканал «Матч Премьер» теперь будет составлять 299 рублей вместо 219 ранее.

До 12 июля пользователи смогут оформить подписку по предыдущей цене на 10 месяцев. С 12 числа стоимость возрастет в связи с обязательствами «Матч ТВ» перед РПЛ в рамках четырехлетнего контракта.

«Повышение цены связано с изменениями ценовой политики производителей и владельца прав на контент и затронуло всех операторов платного телевидения», – говорится в сообщении «Матч ТВ» своим подписчикам.