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    «Матч ТВ» повысил цену на одну трансляцию до 149 рублей. Подписка на «Матч Премьер» будет стоить 299 рублей

    Телеканал «Матч ТВ» сообщил о повышении цен на свои услуги.

    С 12 июля стоимость отдельной онлайн-трансляция возрастет с 75 до 149 рублей. Оплата за месяц за подписку на телеканал «Матч Премьер» теперь будет составлять 299 рублей вместо 219 ранее.

    До 12 июля пользователи смогут оформить подписку по предыдущей цене на 10 месяцев. С 12 числа стоимость возрастет в связи с обязательствами «Матч ТВ» перед РПЛ в рамках четырехлетнего контракта.

    «Повышение цены связано с изменениями ценовой политики производителей и владельца прав на контент и затронуло всех операторов платного телевидения», – говорится в сообщении «Матч ТВ» своим подписчикам.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1168

      Axe111 2 минуты назад

      Пфф как можно вообще за это ПЛАТИТЬ!!!! СМЕХ ДА И ТОШЬКО

      0
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      Рейтинг: +3744

      3a zenit 7 минут назад

      нахер вас за такую наглость,если провайдер повысит цену отключу наверное.Футбол 1,2,3 стоят сейчас 380 рублей,а наш футбол будет 299 стоить один канал(качество трансляции стало говняное,вечные кубики-тормоза и это в iptv где этого не должно происходить)

      0
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      Рейтинг: +1482

      giluxa1963 35 минут назад

      не платил и платить не буду Конделаки в конец ох...а

      0
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      Рейтинг: +6340

      Skull_Boy 38 минут назад

      И пойдут они дружненько на Х_Й и уже лет как 5 я смотрю любую трансляцию по телеку через SopCast или AceStream и открою всем маленькую тайну контент, как на кабельное или цифровое вещание наоборот падает, сегодня приходили предлагали свои сранные услуги на 150 каналов по 125 рублей в месяц и нахер он нужен, если есть интернет

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      Рейтинг: +260

      ФК_Полоцк 39 минут назад

      Осатанели совсем

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      Рейтинг: +3161

      порт 43 минуты назад

      Когда же вы нажрётесь.

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      Рейтинг: +665

      Тони Монтана Б 43 минуты назад

      Тем более смотреть не будем, было бы что еще смотреть.

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