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    Diario Sport: «ПСЖ» хочет, чтобы «Барселона» включила Дембеле в сделку по Неймару

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в «ПСЖ».

    По информации Sport.es, каталонцы заинтересованы в приобретении форварда парижан Неймара, и французский клуб хочет, чтобы «Барселона» включила Дембеле в сделку по бразильцу.

    При этом «ПСЖ» намерен взять француза в аренду на год с правом выкупа.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить парижанам за Неймара 100 миллионов евро и полузащитника Филиппе Коутиньо.

    • В сезоне-2018/19 Дембеле провел за каталонскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал девять результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 100 миллионов евро.

    Sport.es: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов и Коутиньо

    Mundo Deportivo: Коутиньо дал согласие на переход в «ПСЖ»

    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8023

      DeStar 39 минут назад

      Конечно, коут и неймар всегда хотели играть вместе, а тут неймар ушел , а коут пришел в барсу. теперь наоборот - неймар в барсу а коут в псж?) они явно не хотят)да и я думаю псж дембеле больше пользы принесет чем коут

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      Рейтинг: +1561

      SarJr 50 минут назад

      да наздоровье. в огромным бы удовольтвием. а че, коут+дембель на неймара? весьма не дурно

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      Рейтинг: +8023

      DeStar > SarJr 38 минут назад

      ну этот как раз вариант, чтобы барсе не тратить ни копейки)

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