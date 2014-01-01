Комплекты форм «Спартака» на сезон опубликовали в Сети. На обоих есть полоса на груди

Класс. Ещё бы игра соответствовала...
В твиттере появились фото игровой формы «Спартака» на ближайший сезон. И на домашнем, и на гостевом комплекте есть полоса на груди.
Производителем формы является американский бренд. Домашний комплект выполнен преимущественно в красном цвете, гостевой – в белом. Фото доступно ниже.
- «Спартак» сейчас выступает на предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер.
- Первый соперник в РПЛ – «Сочи» (13 июля).
- В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в таблице пятым.
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— Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г.