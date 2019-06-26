Sky Sport: «Ювентус» согласовал контракт с де Лигтом и начнет официальные переговоры с «Аяксом»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может перейти в «Ювентус». По информации Sky Italia игрок уже согласовал условия личного контракта.

Соглашение рассчитано на пять лет, де Лигт будет зарабатывать 12 миллионов евро в год. Сумма отступных за футболиста составит около 150 миллионов евро.

Теперь «Ювентус» начнет официальные переговоры с «Аяксом», чтобы завершить сделку. Также сообщается, что «ПСЖ» все еще рассчитывает подписать футболиста.