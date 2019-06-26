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    Sky Sport: «Ювентус» согласовал контракт с де Лигтом и начнет официальные переговоры с «Аяксом»

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может перейти в «Ювентус». По информации Sky Italia игрок уже согласовал условия личного контракта.

    Соглашение рассчитано на пять лет, де Лигт будет зарабатывать 12 миллионов евро в год. Сумма отступных за футболиста составит около 150 миллионов евро.

    Теперь «Ювентус» начнет официальные переговоры с «Аяксом», чтобы завершить сделку. Также сообщается, что «ПСЖ» все еще рассчитывает подписать футболиста.

    • Контракт де Лигта с «Аяксом» истекает в 2021 году [Transfermarkt].
    • В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в Эредивизие, забил три гола и отдал три ассиста. В лиге чемпионов он сыграл в 11 матчах и забил два гола.

    Источник: Sky Sport

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