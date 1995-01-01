Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Давид Силва объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончанию сезона-2019/20

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва анонсировал уход из английского клуба по окончанию сезона-2019/20.

    «10 лет вполне достаточно. Это будет мой последний сезон в клубе. Изначально руководство «Манчестер Сити» предлагало еще два года контракта, но я решил остаться еще на один, поэтому я закончу спустя 10 лет в клубе. Это будет завершенный цикл. Достойная круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней», – заявил испанский футболист.

    • Силва перешел в «Сити» из «Валенсии» в 2010 году.
    • В сумме он провел 396 матчей, забил 71 гол и отдал 129 голевых передач.
    • В составе «горожан» испанец стал четырехкратным чемпионом Англии.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +438

      Muboraksho 25 минут назад

      Давид чем то похож на Анюкова. Спокойный, уравновешенный, рассудительный. Браво Давид.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71966
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru