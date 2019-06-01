Footy Headlines показал домашнюю форму «Зенита» на следующий сезон

Интернет-СМИ о футбольной экипировке Footy Headlines опубликовало версию домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20.

Футболка Nike выполнена в голубом цвете с геометрическим орнаментом и v-воротником. Ожидается, что команда Сергея Семака дебютирует в новой форме 6-го июля в матче за Суперкубок России против «Локомотива».

Ранее источник опубликовал вариант выездной формы петербургского клуба.