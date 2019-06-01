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    Footy Headlines показал домашнюю форму «Зенита» на следующий сезон

    Интернет-СМИ о футбольной экипировке Footy Headlines опубликовало версию домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20.

    Футболка Nike выполнена в голубом цвете с геометрическим орнаментом и v-воротником. Ожидается, что команда Сергея Семака дебютирует в новой форме 6-го июля в матче за Суперкубок России против «Локомотива».

    Ранее источник опубликовал вариант выездной формы петербургского клуба.

    • «Зенит» с 18-го по 30-е июня проводит тренировочный сбор в Австрии.
    • Сегодня, 25-го июня, команда обыграла «Левски» (1:0) в товарищеской встрече.

    Источник: Footy Headlines

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