Footy Headlines показал домашнюю форму «Зенита» на следующий сезон

Интернет-СМИ о футбольной экипировке Footy Headlines опубликовало версию домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20.
Футболка Nike выполнена в голубом цвете с геометрическим орнаментом и v-воротником. Ожидается, что команда Сергея Семака дебютирует в новой форме 6-го июля в матче за Суперкубок России против «Локомотива».
Ранее источник опубликовал вариант выездной формы петербургского клуба.
- «Зенит» с 18-го по 30-е июня проводит тренировочный сбор в Австрии.
- Сегодня, 25-го июня, команда обыграла «Левски» (1:0) в товарищеской встрече.