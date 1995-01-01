Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Защитник сборной Чили Хара ударил выбежавшего фаната ногой

    Во время матча заключительного тура Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая на поле выбежал болельщик в маске петуха.

    Игра была остановлена, и в течение двух минут болельщик бегал от стюардов и работников стадиона. Защитник чилийцев Гонсало Хара ударом ноги сбил фаната с ног и того задержали.

    Уругвайские игроки требовали удаления Хары за неспортивное поведение. Арбитр оставил момент без карточки.

    • Уругвай с минимальным счетом переиграл Чили.
    • Единственный гол на счету Эдинсона Кавани.

    Источник: Твиттер Alt Media

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7393

      Cules2013 16 секунд назад

      просто подножку поставил, если бы с ноги вырубил, то другое дело, а так вполне приемлемо, стюарды также бы его ловили)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71960
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru