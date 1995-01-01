Защитник сборной Чили Хара ударил выбежавшего фаната ногой

просто подножку поставил, если бы с ноги вырубил, то другое дело, а так вполне приемлемо, стюарды также бы его ловили)
Во время матча заключительного тура Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая на поле выбежал болельщик в маске петуха.
Игра была остановлена, и в течение двух минут болельщик бегал от стюардов и работников стадиона. Защитник чилийцев Гонсало Хара ударом ноги сбил фаната с ног и того задержали.
Уругвайские игроки требовали удаления Хары за неспортивное поведение. Арбитр оставил момент без карточки.
- Уругвай с минимальным счетом переиграл Чили.
- Единственный гол на счету Эдинсона Кавани.
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— Alt_Media (@AltMedia4) 25 июня 2019 г.