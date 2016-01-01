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    Сане отказался переходить в «Баварию»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане ответил отказом на предложение о трансфере от «Баварии».

    Немецкий хавбек намерен остаться в английском клубе и не готов к переходу в другую команду.

    Накануне президент «Баварии» Ули Хенесс заявил: «Может ли трансфер Сане сорваться из-за финансового вопроса? Если Сане хочет перейти в «Баварию», трансфер можно осуществить».

    • Сане перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Шальке».
    • За «горожан» немец провел 133 матча, забил 39 мячей и сделал 45 голевых передач.
    • Его контракт истекает летом 2021 года.

    Источник: Süddeutsche Zeitung

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