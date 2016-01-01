Главные новости дня. «Аякс» объявил о трансфере Промеса, Хохлов продлил контракт с «Динамо»

«БИЗНЕС Online»: в 2016-м Бердыев вел переговоры и со «Спартаком», и с «Локомотивом». Федун узнал и прислал ему СМС: «Мудак!».

Algemeen Dagblad: «Ювентус» будет платить де Лигту 14 миллионов в год. Это вторая по величине зарплата в Серии А после Роналду.

УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция».

Sport24: Комбаров в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльям Советов».

Паршивлюк – игрок «Динамо».

Щенников сломал лодыжку на тренировке ЦСКА. До начала сезона – менее месяца.

«Аякс» объявил о трансфере Промеса.

Хохлов продлил контракт с «Динамо».