Главные новости дня. «Аякс» объявил о трансфере Промеса, Хохлов продлил контракт с «Динамо»

«БИЗНЕС Online»: в 2016-м Бердыев вел переговоры и со «Спартаком», и с «Локомотивом». Федун узнал и прислал ему СМС: «Мудак!».
Algemeen Dagblad: «Ювентус» будет платить де Лигту 14 миллионов в год. Это вторая по величине зарплата в Серии А после Роналду.
УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция».
Sport24: Комбаров в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльям Советов».
Паршивлюк – игрок «Динамо».
Щенников сломал лодыжку на тренировке ЦСКА. До начала сезона – менее месяца.
«Аякс» объявил о трансфере Промеса.
Хохлов продлил контракт с «Динамо».