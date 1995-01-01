A Bola: «ПСЖ» хочет купить Пепе на замену Неймару

«ПСЖ» интересуется вингером «Лилля» Николя Пепе, сообщает A Bola.

По информации источника, в 24-летнем ивуарийце парижане видят замену для Неймара, который собирается этим летом вернуться в «Барселону».

За трансфер Пепе столичный клуб готов заплатить 85 миллионов евро.

Сам футболист согласен продолжить карьеру в «ПСЖ».