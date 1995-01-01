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    A Bola: «ПСЖ» хочет купить Пепе на замену Неймару

    «ПСЖ» интересуется вингером «Лилля» Николя Пепе, сообщает A Bola.

    По информации источника, в 24-летнем ивуарийце парижане видят замену для Неймара, который собирается этим летом вернуться в «Барселону».

    За трансфер Пепе столичный клуб готов заплатить 85 миллионов евро.

    Сам футболист согласен продолжить карьеру в «ПСЖ».

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10740

      bset 1 час назад

      ПСЖ решил наконец купить футболиста, который приедет доказывать, а не только деньги зарабатывать?

      0
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      Рейтинг: +1490

      Чермындыр 1 час назад

      А как же Коут?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6312

      Skull_Boy > Чермындыр 1 час назад

      А Коут на пару с Виллианом из Челси пусть валят в Бразилию, они уже все отработанный материал

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