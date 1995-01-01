A Bola: «ПСЖ» хочет купить Пепе на замену Неймару

ПСЖ решил наконец купить футболиста, который приедет доказывать, а не только деньги зарабатывать?
«ПСЖ» интересуется вингером «Лилля» Николя Пепе, сообщает A Bola.
По информации источника, в 24-летнем ивуарийце парижане видят замену для Неймара, который собирается этим летом вернуться в «Барселону».
За трансфер Пепе столичный клуб готов заплатить 85 миллионов евро.
Сам футболист согласен продолжить карьеру в «ПСЖ».
- В минувшем сезоне Пепе провел за «Лилль» 41 матч, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
- На него также претендуют «Бавария», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Интер».