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    Месси не забил Катару, пробив с нескольких метров намного выше ворот

    В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 Аргентина обыграла Катар со счетом 2:0.

    Победу команде принесли голы Лаутаро Мартинеса и Серхио Агуэро.

    А вот капитан аргентинцев Лионель Месси свой убойный момент не реализовал. На 72-й минуте форвард, находясь в выгодном положении в нескольких метрах от ворот, отправил мяч намного выше перекладины.

    • Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Венесуэлой.
    • Месси на Кубке Америки забил один гол, реализовав пенальти в матче с Парагваем.
    • После игры с Катаром главный тренер аргентинцев Лионель Скалони жаловался на состояние газона.

    Источник: Бомбардир.ру

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