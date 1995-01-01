Месси не забил Катару, пробив с нескольких метров намного выше ворот

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 Аргентина обыграла Катар со счетом 2:0.

Победу команде принесли голы Лаутаро Мартинеса и Серхио Агуэро.

А вот капитан аргентинцев Лионель Месси свой убойный момент не реализовал. На 72-й минуте форвард, находясь в выгодном положении в нескольких метрах от ворот, отправил мяч намного выше перекладины.

Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Венесуэлой.

Месси на Кубке Америки забил один гол, реализовав пенальти в матче с Парагваем.

После игры с Катаром главный тренер аргентинцев Лионель Скалони жаловался на состояние газона.