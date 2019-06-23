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    Скалони: «Венесуэла – сложный соперник»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Катара, а также поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка с Венесуэлой.

    «Думаю, мы хорошо играли во втором тайме. Команда довольна выходом в плей-офф. Но, конечно, нам есть куда расти во всех компонентах.

    Меня уже критиковали за это, но вновь подниму тему газона. Люди считают это оправданием, но на таком поле действительно невозможно играть в футбол.

    С Венесуэлой мы играли некоторое время назад и были разочарованы результатом. Это интересная и сплоченная команда с четкими идеями. Нам достался сложный соперник», – сказал Скалони.

    • Матч Венесуэла – Аргентина состоится в пятницу, 28 июня, в 22:00 по московскому времени.
    • 22 марта этого года венесуэльцы в товарищеской встрече обыграли аргентинцев со счетом 3:1.

    Источник: TyC Sports

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