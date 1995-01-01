Историк Кузнецов: «Исходя из приговоров, военкомат за взятки от Старостина освобождал игроков «Спартака» от мобилизации во время ВОВ»

Один из основателей футбольного клуба «Спартак» Николай Старостин способствовал тому, чтобы игроки команды не уходили на фронт во время Великой Отечественной войны. Такую информацию на основании исторических документов дал историк Алексей Кузнецов.

«Цитирую приговор по делу Николая Старостина.

«Руководствуясь корыстными соображениями, Старостин Николай во время Великой Отечественной войны вошел в преступную связь с военным комиссаром Бауманского района Москвы Кутаржевским (осужден) и за взятки, даваемые последнему в виде спиртных напитков и продуктов питания, добивался получения отсрочек от мобилизации не только для членов спортивного общества «Спартак», но и лиц, не имевших никакого отношения к этому обществу», – рассказал Кузнецов.