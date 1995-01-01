Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Историк Кузнецов: «Исходя из приговоров, военкомат за взятки от Старостина освобождал игроков «Спартака» от мобилизации во время ВОВ»

    Один из основателей футбольного клуба «Спартак» Николай Старостин способствовал тому, чтобы игроки команды не уходили на фронт во время Великой Отечественной войны. Такую информацию на основании исторических документов дал историк Алексей Кузнецов.

    «Цитирую приговор по делу Николая Старостина.

    «Руководствуясь корыстными соображениями, Старостин Николай во время Великой Отечественной войны вошел в преступную связь с военным комиссаром Бауманского района Москвы Кутаржевским (осужден) и за взятки, даваемые последнему в виде спиртных напитков и продуктов питания, добивался получения отсрочек от мобилизации не только для членов спортивного общества «Спартак», но и лиц, не имевших никакого отношения к этому обществу», – рассказал Кузнецов.

    • В прошлом году рассекретили материалы о том, что Старостины готовили теракты и покушения на Иосифа Сталина.
    • Годы жизни Николая Старостина – 1902-1996.
    • «Спартак» основан в 1922 году.

    Источник: YouTube-канал «Дилетант»

    Алексей Кузнецов - российский педагог, историк, выступает с лекциями, в частности, в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:15
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +377

      Hoahin 2 минуты назад

      В комментах наплыв ваты, будьте осторожны)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9771

      Garrincha58 15 минут назад

      спорим не подерётесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +292

      ААМ 33 минуты назад

      Рокоссовский тоже был польским шпионом, а Горбатов, вообще, был страшный вражина по документам НКВД, а поди ж ты в ВОВ первый - лучший комфронта, а второй - лучший командарм и оба Герои Советского Союза. Старостины видимо были у них на подхвате и поэтому не попали на фронт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      ivany4 1 час назад

      Пытался найти работы этого Великого историка, - не судьба.)))
      Не понятно зачем поднимать эту тему, когда результат известен заранее - братья Старостины были ПОЛНОСТЬЮ РЕАБИЛИТИРОВАНЫ, и с них сняты все обвинения.
      Видимо правы политики, - идет расшатывание устоев государства любыми правдами и неправдами.
      И "эхо в подворотнях Москвы" в первых рядах.)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      Simbirsk 1 час назад

      Странно, что человек готовивший терракты и покушения на Сталина самого Иосифа Виссарионовича пережил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      spam2009 1 час назад

      Ага млять а другие как-будто так не делали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1093

      JTherry 1 час назад

      очередной псевдоисторик из Эха Москвы нарисовался, вроде говно-правдоруба Резуна, исторический "высер" преподнес из якобы исторического приговора, который выбивали под пытками и угрозой расстрела родственников, и которому грош цена... а вот какой смысл был публиковать Бомбардиру эту чушь - не совсем понятно...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3531

      vladik12 > JTherry 1 час назад

      Без тебя решат, что публиковать, думаю).

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1093

      JTherry > vladik12 1 час назад

      во-первых, мы с тобой коньяк на брудершафт не пили, а во-вторых, вроде в профиле у тебя Спартак, а анти-спартаковским душком от тебя разит за километр...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3531

      vladik12 > JTherry 1 час назад

      Простите.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30582

      MaxRnD 2 часа назад

      Лавры Солженицына и Резуна очередным псевдоисторикам не дают спокойно жить .. ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4570

      батог 2 часа назад

      Сами то поняли что 3,14зданули ?1?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3531

      vladik12 > батог 2 часа назад

      Что тебя не устраивает опять, несчастный?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4570

      батог > vladik12 1 час назад

      А ты что автор ? Ненесчастный?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3531

      vladik12 > батог 1 час назад

      Автор собственной деградации разве что.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      serhio80 2 часа назад

      Мда) и сюда эхо мацы пробралось)

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71893
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru