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    Торрес проведет последний матч в карьере 23 августа. Соперник – команда Иньесты и Вильи

    Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес уточнил, когда именно проведет последний матч в карьере. Он состоится 23 августа в рамках чемпионата Японии.

    Соперником «Саган Тосу» будет «Виссел Кобэ», за который выступают другие испанцы - Андрес Иньеста и Давид Вилья. Торрес вместе с ними раньше играл за сборную Испании, выигрывал чемпионаты мира и Европы.

    • Торрес выступает в Японии с прошлого года.
    • В текущем сезоне испанец провел за «Саган Тосу» семь матчей.
    • «Саган Тосу» идет в чемпионате последним.

    Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру

    Источник: Marca

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