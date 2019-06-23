Торрес проведет последний матч в карьере 23 августа. Соперник – команда Иньесты и Вильи

Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес уточнил, когда именно проведет последний матч в карьере. Он состоится 23 августа в рамках чемпионата Японии.

Соперником «Саган Тосу» будет «Виссел Кобэ», за который выступают другие испанцы - Андрес Иньеста и Давид Вилья. Торрес вместе с ними раньше играл за сборную Испании, выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Торрес выступает в Японии с прошлого года.

В текущем сезоне испанец провел за «Саган Тосу» семь матчей.

«Саган Тосу» идет в чемпионате последним.

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