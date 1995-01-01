«Зенит» может купить защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лоди за 21 миллион, его стоимость оценивается в 4 миллиона

Кто-то до сих пор читает заметки из цикла "бред про Зенит". После того, как все СМИ страны, кроме питерских, объявили о трансфере Сутормина, назвав цену, уплаченную за игрока, и условия его контракта, и даже приведя комментарии экспертов по поводу будущего этого игрока в Зените. Если даже этот якобы свершившийся факт оказался фейк, то чего стоит публикация слухов?
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди может стать игроком «Зенита».
По информации журналиста и комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, питерский клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом. Теперь обсуждается сумма трансфера.
«Пару недель назад бразильские медиа сообщали о провалившихся переговорах между «Зенитом» и «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу левого защитника Ренана Лоди. «Зенит» давал 20 миллионов евро с учетом всех потенциальных бонусов, бразильцы хотели 25.
Теперь, по моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 миллиона евро – эту сумму «Атлетико» получит гарантированно. Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- Лоди – воспитанник «Атлетико Паранаэнсе».
- За основную команду он дебютировал в октябре 2016 года.
- Всего левый фулбек провел 49 матчей, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.