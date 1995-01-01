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    «Зенит» может купить защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лоди за 21 миллион, его стоимость оценивается в 4 миллиона

    Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди может стать игроком «Зенита».

    По информации журналиста и комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, питерский клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом. Теперь обсуждается сумма трансфера.

    «Пару недель назад бразильские медиа сообщали о провалившихся переговорах между «Зенитом» и «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу левого защитника Ренана Лоди. «Зенит» давал 20 миллионов евро с учетом всех потенциальных бонусов, бразильцы хотели 25.

    Теперь, по моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 миллиона евро – эту сумму «Атлетико» получит гарантированно. Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Лоди – воспитанник «Атлетико Паранаэнсе».
    • За основную команду он дебютировал в октябре 2016 года.
    • Всего левый фулбек провел 49 матчей, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6113

      Вомбат 4 минуты назад

      Кто-то до сих пор читает заметки из цикла "бред про Зенит". После того, как все СМИ страны, кроме питерских, объявили о трансфере Сутормина, назвав цену, уплаченную за игрока, и условия его контракта, и даже приведя комментарии экспертов по поводу будущего этого игрока в Зените. Если даже этот якобы свершившийся факт оказался фейк, то чего стоит публикация слухов?

      0
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      Рейтинг: +4798

      piligrim1986 6 минут назад

      зашибись, типа если русский клуб, то можно цену ломить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +869

      Lenin26 26 минут назад

      Неее,бред,слишком цена завышена,понял бы если 8-9 просили,а так или утка,или цена указана не верно,не совсем же менеджеры Зенита дебилы.

      0
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      Рейтинг: +4165

      ilichkadr 26 минут назад

      Как на милку, как на милку
      Нагляжуся,
      Ох, я спокойно, я спокойно
      Спать ложуся.
      Ох, я спокойно, я спокойно
      Спать ложуся.
      Летят утки...

      0
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      Рейтинг: +3146

      порт 40 минут назад

      Автор, напиши лучше что хотят купить за 60 лямов, а стоит он 1 лям. Тогда статья куда привлекательнее будет.

      1
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      Рейтинг: +175

      GSmall 42 минуты назад

      Стата не плохая

      0
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      Рейтинг: +928

      Миша13 1 час назад

      Не понимаю почему Зенит работает по трансферам в Латинской Америке..Почему бы не смотреть на Северную Европу где игроки и стоят не дорого и выкладываются на поде..

      5
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      Рейтинг: +2740

      Viper for CSKA > Миша13 56 минут назад

      Полностью поддерживаю. Собственно Балканы и Северная Европа - лучшие источники игроков для российских клубов по соотношению цена-качество. Им и адаптироваться проще и менталитет у них к нашему ближе, тоска по родине их накрывает редко, в отличие от бразильцев. Североевропейцы так вообще в основном настоящие находки для любого клуба. Почти нет неудачных трансферов оттуда. Подавляющее большинство - дисциплинированные бойцы и профессионалы. С моей точки зрения Зениту и тому же Спартаку полезно более пристальный взор на данный регион обратить.

      3
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      Рейтинг: +170

      Spinorr > Миша13 25 минут назад

      С европейцами не попилишь, мне так кажется.

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      Рейтинг: +284

      ААМ 1 час назад

      Посмотрим сколько он реально стоит

      0
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      Рейтинг: +4084

      Агасфер 1 час назад

      Просто Миллер выжидал,что цена этого "Параноика Лоди" вырастет до достойных его имени и положения в нашем обществе 25 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +721

      acor94 1 час назад

      Приличный ценник за бразильского ноунейма.

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