Арустамян: «Спартак» мог перехватить Вилена у «Краснодара»

пищеблок немало крови попил одного репяха если вспомнить, какие надежды подавал, итог знаем, да и сисян тоже став лучшим бомбардиром казалось в европу подастся в итоге кончил в млс, сейчас жиго, да поиграл там пару месяцев, одно радует что и им счастья эти игроки не принесли, я все-таки романтик и верю, что мешки в лице лукойла, газпрома скоро пойдут по пи314 особенно если царек сдохнет.
Комментатор «Матч» ТВ» Нобель Арустамян в личном телеграм-канале рассказал о том, что полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена мог перейти в «Спартак».
«Краснодар» подписал Тонни Вилена. Он мог оказаться в другой команде Премьер-Лиги. «Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».
Агенты предлагали игрока еще и «Динамо». На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилась.
В итоге Вилена обошелся «Краснодару» в 7,2 миллиона евро. По нынешним меркам – вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену», – написал Арустамян в телеграме.
- Вилена – воспитанник «Фейеноорда».
- В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
- В составе «Фейеноорда» хавбек стал чемпионом Голландии, двукратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.