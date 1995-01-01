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    Арустамян: «Спартак» мог перехватить Вилена у «Краснодара»

    Комментатор «Матч» ТВ» Нобель Арустамян в личном телеграм-канале рассказал о том, что полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена мог перейти в «Спартак».

    «Краснодар» подписал Тонни Вилена. Он мог оказаться в другой команде Премьер-Лиги. «Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».

    Агенты предлагали игрока еще и «Динамо». На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилась.

    В итоге Вилена обошелся «Краснодару» в 7,2 миллиона евро. По нынешним меркам – вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену», – написал Арустамян в телеграме.

    • Вилена – воспитанник «Фейеноорда».
    • В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
    • В составе «Фейеноорда» хавбек стал чемпионом Голландии, двукратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: -5

      Вальдемар IV 34 минуты назад

      пищеблок немало крови попил одного репяха если вспомнить, какие надежды подавал, итог знаем, да и сисян тоже став лучшим бомбардиром казалось в европу подастся в итоге кончил в млс, сейчас жиго, да поиграл там пару месяцев, одно радует что и им счастья эти игроки не принесли, я все-таки романтик и верю, что мешки в лице лукойла, газпрома скоро пойдут по пи314 особенно если царек сдохнет.

      2
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      Рейтинг: +1479

      Krasnodar 123 42 минуты назад

      Отлично, что так получилось с Жиго. Толку с него - как с осла молока! Вот пусть Спартак и радуется, что перебил покупку! Никчемный лягушатник и привозов много!

      1
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      Рейтинг: +1479

      Krasnodar 123 > Krasnodar 123 25 минут назад

      ЧТО ПРАВДА ГЛАЗКИ РЕЖЕТ? МИНУСУЕМ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +626

      Ковастер > Krasnodar 123 2 минуты назад

      Столица минусует всех с периферии, они двоевластия не признают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1962

      Dgad 47 минут назад

      Игрок качественный с набором всех тех качеств которые нужны для выступления на самом высоком уровне, и еще с хорошим ударом с левой ноги. Краснодар можно только поздравить

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