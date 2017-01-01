«Чемпионат»: «Спартак» предложил зарплату 2 миллиона евро полузащитнику Бруме 

Полузащитник «РБ Лейпцига» Брума может перейти в «Спартак». Российский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год, сообщает «Чемпионат».
Агент футболиста подтвердил информацию об интересе «Спартака». Россияне уже сделали предложение по трансферу игрока за 15 миллионов евро.
«Чемпионат» сообщает, что переход может не состояться из-за проблем со здоровьем у футболиста. Пять лет назад он перенес разрыв крестообразной связки, в «Спартаке» опасаются рецидива травмы.
- Брума выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года.
- В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Его контракт с «Лейпцигом» истекает в 2022 году.
- Кроме «Спартака», футболистом интересуются «Порту» и ПСВ.