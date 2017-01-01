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    «Чемпионат»: «Спартак» предложил зарплату 2 миллиона евро полузащитнику Бруме 

    Полузащитник «РБ Лейпцига» Брума может перейти в «Спартак». Российский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год, сообщает «Чемпионат».

    Агент футболиста подтвердил информацию об интересе «Спартака». Россияне уже сделали предложение по трансферу игрока за 15 миллионов евро.

    «Чемпионат» сообщает, что переход может не состояться из-за проблем со здоровьем у футболиста. Пять лет назад он перенес разрыв крестообразной связки, в «Спартаке» опасаются рецидива травмы.

    • Брума выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с «Лейпцигом» истекает в 2022 году.
    • Кроме «Спартака», футболистом интересуются «Порту» и ПСВ.

    Источник: «Чемпионат»

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