«Чемпионат»: «Спартак» предложил зарплату 2 миллиона евро полузащитнику Бруме 

Полузащитник «РБ Лейпцига» Брума может перейти в «Спартак». Российский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год, сообщает «Чемпионат».

Агент футболиста подтвердил информацию об интересе «Спартака». Россияне уже сделали предложение по трансферу игрока за 15 миллионов евро.

«Чемпионат» сообщает, что переход может не состояться из-за проблем со здоровьем у футболиста. Пять лет назад он перенес разрыв крестообразной связки, в «Спартаке» опасаются рецидива травмы.