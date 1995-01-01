Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Главные новости дня. Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити», «Краснодар» объявил о переходе Вилены

    Сарри – о «Ювентусе»: «За 30 лет работы я никогда не видел, чтобы клуб так сильно хотел получить одного тренера».

    «Спартак» выплатил Комбарову и Глушакову 250 миллионов рублей на двоих. Они хотели по 200 миллионов каждый.

    «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Зинченко.

    Льоренте перешел из «Реала» в «Атлетико».

    «Аякс» продлил контракт с тен Хагом. Тренером интересовались «Бавария» и «Барселона».

    Turner Sports: ФИФА хочет перенести ЧМ-2022 из Катара в другую страну.

    Виталий Денисов перешел в «Рубин».

    «Краснодар» объявил о переходе Вилены.

    Левандовски: «В «Баварии» с нетерпением ждут трансфера Сане».

    Агент полузащитника «Лейпцига» Брумы: «Спартак» уже сделал предложение».

    «Краснодар» никогда столько не платил за игрока. Кто такой Тонни Вилена?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71842
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru