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    Директор «Ювентуса»: «Мы любим Погба, он он игрок «МЮ»

    Фабио Паратичи, спортивный директор «Ювентуса», ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

    «Погба играет за «МЮ», мы сильно любим его, потому что несколько лет он играл здесь.

    Он подрос здесь и потом стал чемпионом мира. Он определенно дал нам многое, но он игрок «Манчестер Юнайтед», – сказал Паратичи.

    • По информации Sky Sports, футболист хотел бы вернуться в «Ювентус», где он выступал с 2012 по 2016 год.
    • Он перешел в «МЮ» три года назад за 89 миллионов фунтов стерлингов.
    • По данным испанских медиа, игроком интересуется «Реал».

    Источник: Sky Sports

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