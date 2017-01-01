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    Скандалы в РПЛ, жизнь после ЧМ, крутой «Ливерпуль». Подводим итоги сезона

    Воу, это последний во втором сезоне выпуск подкаста «Скинь мяч». Мы, конечно же, подводим итоги года.

    Обсуждаем: жизнь русского футбола после чемпионата мира (есть вопросы), Дзюбу (много хвалим), «Матч Премьер» (много ругаем), футбол на ютубе и в стриминговых сервисах и, конечно, главную команду сезона – «Ливерпуль».

    Спасибо, что слушаете нас, пишите комментарии на любых удобных площадках. Скоро вернемся, пока!

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    00:34 Плеханов о русском футболе: клубы умирают, болельщики не ходят, ничего не изменилось

    06:18 Чтобы развиваться, русскому футболу нужна миссия

    15:18 Дзюба – человек года: обошел Смолова, пережил кризис, поменялся

    20:49 Мы стали смотреть футбол по-другому: ютуб, стриминг, смерть телевизора

    34:19 «Ливерпуль» – образец идеальной спортивной команды. Там круто все!

    Источник: Подкаст «Скинь мяч»

    «Скинь мяч» - это разговорное шоу, мы обсуждаем главные футбольные темы, разбираем важные конфликты и спорим друг с другом. Это аудио, поэтому слушать его можно по дороге на работу или учебу, в машине, во время занятий спортом или просто на прогулке. Мы есть в ITunesВконтактеЯндекс.Музыке и на YouTube.

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