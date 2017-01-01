Скандалы в РПЛ, жизнь после ЧМ, крутой «Ливерпуль». Подводим итоги сезона

Воу, это последний во втором сезоне выпуск подкаста «Скинь мяч». Мы, конечно же, подводим итоги года.
Обсуждаем: жизнь русского футбола после чемпионата мира (есть вопросы), Дзюбу (много хвалим), «Матч Премьер» (много ругаем), футбол на ютубе и в стриминговых сервисах и, конечно, главную команду сезона – «Ливерпуль».
Спасибо, что слушаете нас, пишите комментарии на любых удобных площадках. Скоро вернемся, пока!
На ютубе:
Другие площадки:
Темы выпуска:
00:34 Плеханов о русском футболе: клубы умирают, болельщики не ходят, ничего не изменилось
06:18 Чтобы развиваться, русскому футболу нужна миссия
15:18 Дзюба – человек года: обошел Смолова, пережил кризис, поменялся
20:49 Мы стали смотреть футбол по-другому: ютуб, стриминг, смерть телевизора
34:19 «Ливерпуль» – образец идеальной спортивной команды. Там круто все!
«Скинь мяч» - это разговорное шоу, мы обсуждаем главные футбольные темы, разбираем важные конфликты и спорим друг с другом. Это аудио, поэтому слушать его можно по дороге на работу или учебу, в машине, во время занятий спортом или просто на прогулке. Мы есть в ITunes, Вконтакте, Яндекс.Музыке и на YouTube.