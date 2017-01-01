Главные новости утра. Федун объяснил увольнение Карреры, сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем

Федун объяснил увольнение Карреры,
НЕ ПОТОРОПИЛСЯ?))
Кубок Америки. Гол Месси принес Аргентине ничью в матче с Парагваем, Колумбия вырвала победу над Катаром
Федун – об увольнении Карреры: «Было необходимо принимать меры – либо выгонять всех игроков, либо расставаться с тренером»
Федун – о приглашении Аленичева: «Его вообще не было в моем списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают»
Месси: «Было бы безумием не выйти из группы»
Семак: «Можем рассматривать предложения по Барриосу»
Срна войдет в тренерский штаб «Шахтера»