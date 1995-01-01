Федун: «Родионов устал находиться под давлением. Он говорил не покупать игроков, а главный тренер или агенты покупали»

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал причину ухода из клуба бывшего спортивного директора Сергея Родионова и экс-вице-президента Наиля Измайлова.

«В первую очередь Родионов – это легенда «Спартака». Все, кто пишет про него гадости, что-то важное забывают. Людей с таким бэкграундом можно по пальцам пересчитать. Он очень многое сделал для развития «Спартака»: как его детского футбола и академии, так и селекции.

Многие решения, которые он предлагал в противовес предложениям от руководителей команд, оказались правильными. Он говорил не покупать игроков, а главный тренер или агенты, которые стояли рядом с тренером, покупали. Без имeн. Надо понимать, что Родионов просто устал находиться под постоянным давлением, поэтому и ушeл.

То же самое и Измайлов – да, были ошибки, на которые мы указывали, были недоработки, но в целом все они причастны к чемпионству в 2017 году», – сказал Федун.

«Спартак» объявил об уходе Родионова и Измайлова 26 апреля.

Родионов работал в клубе с 2011 года, а Измайлов – с 2013-го.

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