Федун: «Родионов устал находиться под давлением. Он говорил не покупать игроков, а главный тренер или агенты покупали»

Измайлов вор , просто поздно ты это увидел, а потом выгнал из команды и его и его любовницу. Родионов не знаю, ничего говорить не буду, как игрок он конечно легенда Спартака, но находясь в статусе директора постоянно молчал.Мне это не понятно. До тебя Федун, как до жирафа доходит с большим опозданием. Надо было давно гнать Измайлова, Глушакова. Ты это сделал только весной-летом. Теперь надо гнать Кононова- мямлю. Когда до тебя дойдет? К ноябрю? Когда Спартак потеряет массу очков?Тогда и выгонишь в итоге.........Спартаковская братия отметила с размахом уход Глушакова! ))) Даже сеть магазинов Красное и Белое дает промокод на это событие!!!))))
Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал причину ухода из клуба бывшего спортивного директора Сергея Родионова и экс-вице-президента Наиля Измайлова.
«В первую очередь Родионов – это легенда «Спартака». Все, кто пишет про него гадости, что-то важное забывают. Людей с таким бэкграундом можно по пальцам пересчитать. Он очень многое сделал для развития «Спартака»: как его детского футбола и академии, так и селекции.
Многие решения, которые он предлагал в противовес предложениям от руководителей команд, оказались правильными. Он говорил не покупать игроков, а главный тренер или агенты, которые стояли рядом с тренером, покупали. Без имeн. Надо понимать, что Родионов просто устал находиться под постоянным давлением, поэтому и ушeл.
То же самое и Измайлов – да, были ошибки, на которые мы указывали, были недоработки, но в целом все они причастны к чемпионству в 2017 году», – сказал Федун.
- «Спартак» объявил об уходе Родионова и Измайлова 26 апреля.
- Родионов работал в клубе с 2011 года, а Измайлов – с 2013-го.
Федун – об увольнении Карреры: «Было необходимо принимать меры – либо выгонять всех игроков, либо расставаться с тренером»
Федун: «Кононов не бог, он пришел в команду в самый неприятный момент»
Федун – о приглашении Аленичева: «Его вообще не было в моем списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают»