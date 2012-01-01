Журналист Симонов: «Недавно один тренер из ФНЛ был готов купить игрока для клуба за собственные деньги»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал историю из ФНЛ. По сведениям журналиста, один из тренеров намеревался за собственные деньги купить футболиста.

«Слышал недавно безумную историю. Одному тренеру из ФНЛ был так нужен игрок, что он был готов купить его за собственные средства.

Тренер является состоятельным человеком и понимал финансовую ситуацию в клубе; сам был готов купить клубу футболиста, лишь бы получить его. До такого доходит», – рассказал Симонов.