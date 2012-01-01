Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Журналист Симонов: «Недавно один тренер из ФНЛ был готов купить игрока для клуба за собственные деньги»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал историю из ФНЛ. По сведениям журналиста, один из тренеров намеревался за собственные деньги купить футболиста.

    «Слышал недавно безумную историю. Одному тренеру из ФНЛ был так нужен игрок, что он был готов купить его за собственные средства.

    Тренер является состоятельным человеком и понимал финансовую ситуацию в клубе; сам был готов купить клубу футболиста, лишь бы получить его. До такого доходит», – рассказал Симонов.

    • Суммарная стоимость игроков ФНЛ на текущий момент – 156 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне самый дорогой состав был у «Сочи» – 11 миллионов евро.
    • Самая низкая суммарная стоимость футболистов в минувшем сезоне была у «Луча» – 4,3 миллиона евро.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3514

      vladik12 9 минут назад

      С - самостоятельность.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71778
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru