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    «Спартак» и ЦСКА сыграют в понедельник, 20 августа. 1 сентября «Спартак» примет «Зенит»

    РПЛ опубликовала календарь первых восьми туров сезона-2019/20.

    Игра «Спартак»ЦСКА состоится в рамках шестого тура в понедельник, 20 августа. Матч восьмого тура между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 1 сентября.

    1-й тур

    12 июля (пятница)

    Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) (начало – 20:00 по московскому времени)

    13 июля (суббота)

    Урал (Екатеринбург) – Уфа (16:30)

    Спартак (Москва) – Сочи (19:00)

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург (21:30)

    14 июля (воскресенье)

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) (16:30)

    Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов (19:00)

    Ахмат (Грозный) – Краснодар (21:30)

    15 июля (понедельник)

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) (20:00)

    2-й тур

    20 июля (суббота)

    Уфа – Краснодар (14:00)

    Крылья Советов – Арсенал (16:30)

    ЦСКА – Оренбург (19:00)

    Ростов – Спартак (21:30)

    21 июля (воскресенье)

    Урал – Ахмат (14:00)

    Локомотив – Тамбов (16:30)

    Динамо – Рубин (19:00)

    Сочи – Зенит (21:30)

    3-й тур

    26 июля (пятница)

    Динамо – Урал (20:00)

    27 июля (суббота)

    Уфа – Крылья Советов (14:00)

    Тамбов – Спартак (16:30)

    Краснодар – Сочи (19:00)

    28 июля (воскресенье)

    Оренбург – Зенит (14:00)

    Арсенал – Ростов (16:30)

    ЦСКА – Локомотив (19:00)

    29 июля (понедельник)

    Рубин – Ахмат (20:00)

    4-й тур

    3 августа (суббота)

    Урал – Ростов (14:00)

    Крылья Советов – Локомотив (16:30)

    Спартак – Динамо (19:00)

    Зенит – Краснодар (21:30)

    4 августа (воскресенье)

    Тамбов – Арсенал (16:30)

    Рубин – ЦСКА (19:00)

    Сочи – Уфа (21:30)

    5 августа (понедельник)

    Ахмат – Оренбург (20:00)

    5-й тур

    10 августа (суббота)

    Оренбург – Тамбов (14:00)

    Краснодар – Рубин (16:30)

    Динамо – Зенит (19:00)

    11 августа (воскресенье)

    Арсенал – Уфа (14:00)

    Локомотив – Урал (16:30)

    ЦСКА – Сочи (19:00)

    Ахмат – Спартак (21:30)

    12 августа (понедельник)

    Ростов – Крылья Советов (20:00)

    6-й тур

    16 августа (пятница)

    Оренбург – Сочи (20:00)

    17 августа (суббота)

    Урал – Крылья Советов (14:00)

    Тамбов – Краснодар (16:30)

    Зенит – Ахмат (19:00)

    18 августа (воскресенье)

    Рубин – Арсенал (14:00)

    Уфа – Ростов (16:30)

    Динамо – Локомотив (19:00)

    19 августа (понедельник)

    Спартак – ЦСКА (20:00)

    7-й тур

    24 августа (суббота)

    Тамбов – Динамо (14:00)

    Зенит – Уфа (16:30)

    Краснодар – Локомотив (19:00)

    25 августа (воскресенье)

    Крылья Советов – Спартак (14:00)

    ЦСКА – Ахмат (16:30)

    Ростов – Рубин (19:00)

    Арсенал – Оренбург (21:30)

    26 августа (понедельник)

    Сочи – Урал (20:00)

    8-й тур

    30 августа (пятница)

    Крылья Советов – Динамо (20:00)

    31 августа (суббота)

    Уфа – Оренбург (11:30)

    Рубин – Сочи (14:00)

    Локомотив – Ростов (16:30)

    Ахмат – Тамбов (19:00)

    1 сентября (воскресенье)

    Урал – Краснодар (14:00)

    Арсенал – ЦСКА (16:30)

    Спартак – Зенит (19:00)

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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