Главные новости дня. Тотти объявил об уходе из «Ромы», Бухаров покинул «Рубин»

Marca: «Реал» хочет совершить трансфер Погба до конца июня.

Себальос – Зидану: «Я тоже не хотел работать с вами».

Журналист Карпов: «Краснодар» и «Спартак» заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда» Вильене.

«Рубин» объявил об уходе Бухарова.

Бартомеу: «Барселона» никогда не вела переговоров с Гризманном».

Тотти объявил об уходе из «Ромы». Он провел в клубе 30 лет.

ESPN: «Челси» предложит Лэмпарду контракт на три года.

Гацкан продлил контракт с «Ростовом».

Президент «ПСЖ»: «На 200% уверен, что Мбаппе будет играть в Париже в следующем сезоне».