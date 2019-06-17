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    Экс-журналист «Советского спорта» Лисин возглавил департамента по связям с общественностью «Спартака»

    «Спартак» объявил имя нового директора департамента по связям с общественностью.

    На эту должность назначен журналист Антон Лисин. Ранее 35-летний россиянин работал в газете «Советский спорт» и на радио «Спорт FM».

    С 2012-го по 2018 год Лисин руководил пресс-службой оргкомитета «Россия-2018». В последний год занимал аналогичный пост в оргкомитете Евро-2020.

    На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее в марте этого года.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +387

      Alekxei Z. 36 минут назад

      Этот грёбанный СС не читаю из за вранья , а тут бац и привлекли из него в Спартак.
      Больше походу некого.

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