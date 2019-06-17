Экс-журналист «Советского спорта» Лисин возглавил департамента по связям с общественностью «Спартака»

Этот грёбанный СС не читаю из за вранья , а тут бац и привлекли из него в Спартак.
Больше походу некого.
«Спартак» объявил имя нового директора департамента по связям с общественностью.
На эту должность назначен журналист Антон Лисин. Ранее 35-летний россиянин работал в газете «Советский спорт» и на радио «Спорт FM».
С 2012-го по 2018 год Лисин руководил пресс-службой оргкомитета «Россия-2018». В последний год занимал аналогичный пост в оргкомитете Евро-2020.
На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее в марте этого года.