Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Болельщик признали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан болельщиками команды лучшим игроком прошедшего сезона. За 30-летнего россиянина проголосовало 56,59% респондентов.

    На втором месте расположился форвард Себастьян Дриусси (18,72%), третье занял нападающий Сердар Азмун (15,17%).

    В пятерку также вошли полузащитники Вильмар Барриос (5,65%) и Далер Кузяев (3,88%).

    • В сезоне-2018/19 Дзюба провел за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

    Божович: «Жаль, что Дзюба не уехал за границу. Он мог бы сделать хорошую карьеру в любой стране»

    Дзюба – о внимании фанатов: «Нельзя упустить эту волну. В любой момент это может закончиться, но сейчас я кайфую»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:18
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Davids 26 11 минут назад

      Ещё бы уборщик Зенита написали бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1325

      Бабушка Зильзиля 14 минут назад

      Гроссман вскакивал на скамейку и кричал: «Котя, моя семья признала тебя лучшим игроком в мире!»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      GSmall 22 минуты назад

      Даже среди болельщиков большая часть ослы.Теперь всё ясно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8803

      vladimir-7 34 минуты назад

      Если бы болельщики Зенита проголосовали бы за Заболотного, то болелы
      других команд не удивились бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3512

      vladik12 40 минут назад

      Проститутка. Прав был Валера, что выкинул тебя и хотел сгноить.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      Mister_Tomsk > vladik12 12 минут назад

      норм бомбит у тебя)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru