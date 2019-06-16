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    Переход Джеко из «Ромы» в «Интер» может сорваться. Клубы не могут договориться о сумме

    В мае «Бомбардир» со ссылкой на Football Italia писал о договоренности между «Интером» и «Ромой» по покупке нападающего Эдина Джеко.

    В начале июня сообщалось, что стоимость трансфера составит 13,5 миллионов евро.

    Согласно La Gazzetta dello Sport, переход может сорваться из-за финансовой составляющей. Римский клуб на протяжении нескольких месяцев не хочет снижать цену на 33-летнего форварда.

    • Джеко перешел в «Рому» в июле 2016-го года из «Манчестер Сити» за 11 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 40 матчах всех турниров. «Рома» заняла шестое место в таблице чемпионата.
    • Контракт форварда истекает в июне 2020 года. Цена по Transfermarkt – 14 миллионов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6289

      Skull_Boy 1 час назад

      Зачем Интеру сбитый летчик, видимо трансфер Наинголана ничему не научил

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