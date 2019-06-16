Переход Джеко из «Ромы» в «Интер» может сорваться. Клубы не могут договориться о сумме

В мае «Бомбардир» со ссылкой на Football Italia писал о договоренности между «Интером» и «Ромой» по покупке нападающего Эдина Джеко.

В начале июня сообщалось, что стоимость трансфера составит 13,5 миллионов евро.

Согласно La Gazzetta dello Sport, переход может сорваться из-за финансовой составляющей. Римский клуб на протяжении нескольких месяцев не хочет снижать цену на 33-летнего форварда.