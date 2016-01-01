Главные новости дня. Сарри возглавил «Ювентус», Лэмпард сменит его в «Челси»

Сборная Аргентины проиграла Колумбии.
Абрамович убедил Лэмпарда возглавить «Челси».
Защитник «Наполи» Руй может перейти в «Зенит».
«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, если «Ньюкасл» не предложит больше.
Кононов хочет видеть Мирзова в «Спартаке». Игрок рассчитывает перейти в московский клуб.
Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. Его посетили 10-15 человек.
Салах отказался от перехода в «Реал» и «Ювентус», но сказал «Ливерпулю», что может уйти через год.
Трансфер Дрэгуша в «Зенит» может сорваться из-за травмы форварда.
Сутормин близок к переходу в «Зенит».
Сарри – главный тренер «Ювентуса».
Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится