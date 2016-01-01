Главные новости дня. Сарри возглавил «Ювентус», Лэмпард сменит его в «Челси»

Сборная Аргентины проиграла Колумбии.

Абрамович убедил Лэмпарда возглавить «Челси».

Защитник «Наполи» Руй может перейти в «Зенит».

«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, если «Ньюкасл» не предложит больше.

Кононов хочет видеть Мирзова в «Спартаке». Игрок рассчитывает перейти в московский клуб.

Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. Его посетили 10-15 человек.

Салах отказался от перехода в «Реал» и «Ювентус», но сказал «Ливерпулю», что может уйти через год.

Трансфер Дрэгуша в «Зенит» может сорваться из-за травмы форварда.

Сутормин близок к переходу в «Зенит».

Сарри – главный тренер «Ювентуса».

Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится