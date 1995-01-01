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    С дома в Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» после назначения тренера в «Ювентус»

    Сегодня, 16-го июня, «Ювентус» представил Маурицио Сарри в качестве главного тренера.

    Со стены дома специалиста в Неаполе исчезла табличка с надписью «Здесь родился командир Сарри. Жители Неаполя благодарят архитектора красоты. Прощай навсегда, командир!»

    Сарри работал с «Наполи» с 2015-го по 2018-й год. В прошлом сезоне он тренировал «Челси», с которым занял третье место в английской Премьер-лиге и выиграл Лигу Европы.

    • В мае «Ювентус» после пяти лет работы покинул Массимилиано Аллегри. Итальянец выиграл пять сезонов Серии А, четыре Кубка Италии и два Суперкубка.

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1500

      SarJr 1 минуту назад

      хех. а какой огонь будет когда он с юве туда на матч приедет.....

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