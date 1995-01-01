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    Месси: «Нелегко начинать турнир с поражения, но мы можем вернуться в удобное положение»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итог поражению от колумбийцев (0:2) в матче первого тура Кубка Америки.

    «Можно вынести позитивные моменты. Мы готовы принять этот вызов. У нас нет времени, чтобы жаловаться. Нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой и продолжать. Впереди большая часть турнира.

    Колумбийцы хорошо владели мячом, при этом не создавая стопроцентных моментов. Они забили во втором тайме, когда мы начали показывать свою лучшую игру.

    Это и стало причиной поражения. Мы используем это как урок перед следующими играми. Нелегко начинать турнир с поражения, но в случае победы над Парагваем мы вернемся в удобное положение», – сказал 32-летний игрок «Барселоны».

    • Аргентинцы проиграли в стартовом матче Копа Америка впервые за 40 лет. Поражение в основное время стало для команды первым на турнире за 12 лет.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +597

      petr69 31 минуту назад

      А может так задумано

      0
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    • ...
      Рейтинг: +652

      Тони Монтана Б 34 минуты назад

      Да Аргентина уже не та, даже наверное России проиграет)))

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