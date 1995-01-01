Месси: «Нелегко начинать турнир с поражения, но мы можем вернуться в удобное положение»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итог поражению от колумбийцев (0:2) в матче первого тура Кубка Америки.

«Можно вынести позитивные моменты. Мы готовы принять этот вызов. У нас нет времени, чтобы жаловаться. Нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой и продолжать. Впереди большая часть турнира.

Колумбийцы хорошо владели мячом, при этом не создавая стопроцентных моментов. Они забили во втором тайме, когда мы начали показывать свою лучшую игру.

Это и стало причиной поражения. Мы используем это как урок перед следующими играми. Нелегко начинать турнир с поражения, но в случае победы над Парагваем мы вернемся в удобное положение», – сказал 32-летний игрок «Барселоны».